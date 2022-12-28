Girişimci ile yatırımcının buluştuğu etkinlik ‘kesişim' temasıyla yapıldı

Yürüttüğü çalışmalarla girişimcilik ekosisteminin kesişim noktası olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 2022 yılını en büyük etkinliği olan Sahne XL ile kapattı. ‘Kesişim' temasıyla düzenlenen etkinliğe İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de katılarak açılış konuşmasını yaptı.

Sözlerine “2022'de de ülkemizde girişimciliği artırmak için karınca gibi çalıştık” diye başlayan Avdagiç, “Pandemi sonrası dönemi ve özellikle de 2022 yılını sıçrama günlerine çevirmeye çabaladık. Bu çabalarımızın karşılıksız kalmadığını görmenin, Türkiye'yi ‘girişim güneşiyle aydınlanmış bir geleceğe taşımanın' mutluluğu içindeyiz. Bu yıl BTM'nin 5'inci yılını kutladıklarına dikkat çeken Avdagiç, “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimizi, atılım dönemimizin amiral gemisi yaptık. Öyle ki dönemimizde BTM, fiziki kapasitesini 10 kat, girişimlerinin değerlemesini ise 506 kat artırdı. Kuşkusuz bu çatı altında yaptığımız işlerin en büyüğü, Türk girişimciliğine ve yatırım kültürüne ‘bilginin ticarileştirilmesi fikrini' bir daha çıkmamak üzere dahil etmemiz olmuştur” dedi.

“BTM'de 5 yılda 55 yıllık mesafe alındı”

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin, dünyada bir ticaret odası tarafından kurulan ilk ve halen tek girişimcilik ve startup merkezi olduğuna vurgu yapan İTO Başkanı Avdagiç, “5 yılda 55 yıllık mesafe kat etmemizin bir nedeni var. Rekabetçiliğimizi ancak teknolojik bir sıçramayla artırabiliriz. Bu ise ancak teknolojik sıçrayışımızı ‘zincirleme bir sıçrayışa' dönüştürmekle mümkündür. Bunu sağlayacak olan tek vasıta ise girişimciliktir, teşebbüs ruhumuzu diri ve pratiğe dönüşecek halde tutmaktır. İşte Türk iş dünyasının en büyük iş örgütü olarak biz, BTM ile bunu yapıyoruz. Elimizi taşın altına koyarak ciddi bir ekosistem oluşturuyoruz. Bugün burada bulunan sizler bunun en canlı tanıklarısınız. Yılın son Sahne XL etkinliğini 'kesişim' temasıyla yaptık. Çünkü burada ‘girişimci ve yatırımcının yolları' kesişiyor, buluşuyor. İnanıyoruz ki; yolumuz startuplarla kesiştikçe geleceğimiz daha hızlı şekillenecektir. Şimdi yeni bir hedefimiz var: Bu kesişimi/buluşmayı küresel ölçekte yapacağız. Böylece Sahne XL global nitelik kazanacak. Girişimlerimiz yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşacak. Türk girişimleri, dünyaya daha çok değer katacak” şeklinde konuştu.

“BTM, global platformlarda daha fazla boy gösterecek”

Bu yıl 5'inci yaşlarını Girişimin Merkezi sloganı ile kutladıklarını belirten BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Etkinlikler anlamında bu yıl yeni bir konsepte daha imza attık. Girişimcilerimizin ve kurumsal iş dünyası liderlerinin bir araya geldiği ‘Sahne Kurumsal' etkinliğini geçtiğimiz haftalarda ilk kez düzenledik ve büyük teveccüh gördü. Bu etkinliği biraz daha sektörel bir bakış açısıyla tasarladık. Sahne Kurumsal'da özellikle, kurumların spesifik ihtiyaçlarına yönelik olarak, ilgili startuplarla bir araya gelmelerini ve devamı gelecek olan bu buluşmalardan verimli iş birlikleri doğmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda çok da güzel geri dönüşler aldık. İnşallah devamı da gelecek. BTM artık başka bir ligde. Artık global arenada da daha etkin olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla uluslararası işbirliklerine de sıcak bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu yönde bir programımızın da duyurusunu yapacağız. Artık BTM, global platformlarda daha fazla boy gösterecek” ifadelerini kullandı.

İki panel 16 sunum yapıldı

Etkinlikte BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı'nın moderatörlüğünde Domino Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk ile 500 Emerging Europe Yönetici Ortağı Enis Hulli'nin katıldığı “Ne değişti” başlıklı startup yatırımcılığı söyleşisi ile; Maderatörlüğünü Türkiye Metaverse Platformu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın yaptığı Aktör ve Wideangle Kurucu Ortağı Birand Tunca, yine Wideangle Kurucu Ortağı Çağlan Tanrıverdi ile Sandbox MENA ve Türkiye Ülke Müdürü Arslan Kirean'ın katıldığı “Web Evrimi: Web3 Geleceğimiz mi Bir tür Hype mı” konulu panel de gerçekleştirildi. Etkinlikte Ön Kuluçka ve Kuluçka programlarından mezun olan 16 girişim ise yatırımcılar karşısında sahne alarak sunumlarını gerçekleştirdi. Sahne XL'e katılan girişimler dahil 36 BTM girişimi de girişimci holünde standları ile yer aldı.

Etkinlikte sahneye çıkan girişimler şöyle:

Binderclub: Kullanıcıların 12 saat içinde anonim olarak özgürce fikirlerini sunabildiği, kişilerin değil, fikirlerin ön plana çıktığı bir sosyal medya platformu.

Oniki: Yapay zeka destekli B2B eşleştirmeler yapan, hibrit bir etkinlik teknolojisi.

Holograt Metaverse: Metaverse için Web3 altyapısı ve blockchain ile geliştirilen; kültür, sanat, eğlencede NFT odaklı ve bazı stratejik sektörlerde blockchain tabanlı finans kullanarak iş süreç çözümlerine odaklanan bir girişim.

ÇORAP: Çevrimiçi Organik Reklam Ağı Projesi (ÇORAP) internet üzerinden reklam verenlerin görev yaparak para kazanmak isteyen hedef kitleye reklamını sunmasını ve görevler vermesini uçtan uca sağlayan yapay zekâ destekli mobil ve web üzerinden yayın yapan bir reklam yayınlama, izleme, izletme ve takip platformu.

SynthData: Yapay zeka tabanlı, sentetik veri üretim platformu. NFS Fonksiyonel Gıda: Günlük gıdaları doğal kaynaklardan, doğal proseslerle elde edilmiş fonksiyonel besin öğeleriyle zenginleştiren ve gıdayı beslenmenin ötesine taşıyarak, fonksiyonel gıdalar üreten bir girişim.

Memoritory: Kişilerin birbirlerine hediye edebilmeleri için kişiselleştirilmiş mobil oyunlar ile markaların eğitim, pazarlama, oryantasyon süreçlerini dijitalleştiren, verimlilik ve etkileşimlerini artıran, kurumsallarına özel mobil oyunlar sunan bir girişim.

Grawindy: İşletim özellikleri sayesinde düşük rüzgar seviyelerinde de etkin, aşırı yüksek rüzgarlarda parçalanma riski taşımayan, kompozit malzeme gerektirmeyen, frenleme sistemi ihtiyacı olmayan, rüzgar yönünden bağımsız çalıştırılabilen, ihtiyaca göre şekli dizayn edilebilen, enerji kullanım alanına yakın kurulabilen, işletiminde kolay ve düşük maliyet sunan yenilikçi bir çekirdek rüzgar teknolojisi.

E-Loops Akademi: Öğretmenlerin ve öğrencilerin buluştuğu, eğitim odaklı video içerik platformu.

Selfprof: Mesleklere göre özelleştirilmiş, self-servis web ve pazarlama çözümleri platformu.

Tamly: Doğru hedef kitleyi tespit ederek, potansiyel müşterilere ulaşmayı sağlayan platform.

Dizel Enerji: Patentli teknolojisiyle, fosil yakıt kullanan tesislerin ısı üretim merkezlerini ve varsa elektrik üretim ünitelerini biyokütle yakıtlar da yakabilecekleri çift yakıt sistemine, yani yenilenebilir enerjiye dönüştüren girişim.

From Your Eyes: İnsan ve yapay zeka iş birliğiyle görme engelli kullanıcılara hem hızlı hem de nitelikli görsel açıklamalar sunan bir mobil uygulama.

Hydrolyx: Atık sulardan yeşil hidrojen üreten enerji dönüşüm sistemleri sağlayan girişim.

TEATRONE: Sahne sanatları içeriklerini yayın platformuyla izleyicilerle buluşturan girişim.

Quizflight: Kullanıcıların sınav oluşturup, sorular eklediği ve katılımcılarla paylaştığı, oyunlaştırılmış, çevrimiçi test platformu.

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