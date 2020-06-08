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Girişimciler PİLOT Infoday'da buluşacak

Girişimciler PİLOT Infoday'da buluşacak
Girişimciler PİLOT Infoday'da buluşacak

Türk Telekom, yenilikçi yaklaşımıyla hayata geçirdiği girişim hızlandırma programı PİLOT kapsamında, 10 Haziran’da ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ panelinde sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek. Panelde, Getir, Earlybird ve İyzico gibi başarılı girişimlerin yöneticileri deneyimlerini paylaşacak

Türk Telekom, pandemi döneminin girişimciliğe olan etkilerini değerlendirmek üzere girişimcilik ekosistemini PİLOT Infoday'da buluşturuyor. 10 Haziran Çarşamba günü 13.00-14.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğin ana teması ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri' olacak. PİLOT ile Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, pandemi döneminin girişimciliği ciddi anlamda teşvik ettiğini belirtti. Karakullukçu, “Yenilikçiliğiyle öne çıkan ve ekonomiyi canlandıran çok değerli girişimlerin başarı öykülerini dinleyeceğimiz bu panelin girişimcilere ilham olmasını ümit ederek, tüm girişim ekosistemini panele davet ediyorum” dedi.

Panelde, Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu'nun yanı sıra, Getir Kurucu Ortağı Serkan Borançılı, Earlybird Yatırımcısı Cem Sertoğlu ve İyzico Kurucu Ortağı ve CEO'u Barbaros Özbuğutu deneyimlerini aktaracak. Deneyimli teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşecek olan PİLOT Infoday etkinliği www.youtube.com/TurkTelekom linki üzerinden canlı takip edilebilecek.

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