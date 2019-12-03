Girişimcilere 52 milyon TL destek

Her yıl yüzlerce girişimin başvurduğu, bu yıl ilk defa Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındığı İTÜ Çekirdek'in final etkinliğinde 52 milyon TL dağıtıldı. En fazla destek alan girişimler ise 4 milyon 225 bin TL ile Parxlab, 567 bin TL ile Sensemore ve 545 bin TL ile Earnado oldu.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca İTÜ Çekirdek olarak 2 bini aşkın girişime ve 5 bini aşkın girişimciye destek verdiklerini belirerek, “83 milyon TL'yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 956 milyon TL'yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL'yi aştı. Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden 80'i aşkın grup ve Türkiye'de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek'te ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla buluşturmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Türkiye Gazetesi