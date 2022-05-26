Girne Koleji, Metaverse kapılarını Bilişim Garajı'yla açacak

Kuruluşundan bu yana eğitim kurumlarına destek veren Bilişim Garajı, Türkiye'de ve dünyada kolej-üniversite iş birliğinin önemli isimleri arasında yer almak için emin adımlarla ilerleyen Girne Koleji'yle yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. Yeni işbirliğiyle birlikte Bilişim Garajı'nın online öğrenme platformu, kolejin tüm öğrencileri tarafından kullanılabilecek. Bilişim Garajı Kurucu Ortağı Zerrin Topal ve Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen tören ile iki kurum arasında güçlü bir işbirliğinin temelleri atıldı.

Dilek Cambazoğlu, Metaverse kavramının önemine dikkat çekerek, “Gerçek bir senaryo içerisinde çalışmanın oluşturduğu motivasyon, öğrenmeyi hem hızlandıracak hem de kalıcılığını artıracak. Özellikle eğitim sektöründe uygulamaya dayalı eğitimlerde, içeriğe ve senaryoya bağlı kullanıcı etkileşimli öğrenmelerde büyük bir paya sahip olacak. Öğrencilerimizin iş yaşamına en iyi donanımlarla hazırlanabilmesi için, Metaverse alanındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz” dedi.

Proje ve çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Hızla ilerleyen teknolojiyle birlikte eğitim, okul ve öğrenme kavramları da değişiyor. Online eğitim platformu bu çerçevede, 16 yaş altı nesillerin değişen dünyada evrensel ve teknolojik beceriler kazanması için Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji ve sanat alanındaki uzman ekibiyle koleje destek verecek olan platform, yeni nesillere disiplinler arası, uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırıyor. 3 kıtada yer alan kampüsleri ve 135 farklı ülkeden gelen 20 bini aşkın öğrencisiyle, 147 dünya üniversitesiyle akademik işbirlikleri bulunan Girne Amerikan Üniversitesi'nin deneyimiyle ve başarısıyla büyüyen Girne Koleji okullar grubu ise ‘yeni dünya' insanının başarı bilincine vurgu yapıyor. Kolej, anaokulundan lise mezuniyetine kadar, dünyayı anlayan ve kendini dünyaya doğru ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Metaverse'ün kapıları Bilişim Garajı'yla açılıyor

"Dünyanın Kapıları Sana Açık" sloganıyla uluslararası eğitim deneyimiyle eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri uluslararası bir eğitim çatısı altından bir araya getiren kolej, sanal dünyanın kapılarını da öğrencilerine Bilişim Garajı'yla açacak. Türkiye'de farklı illerde 10 kampüse ulaşan ve Girne Amerikan Üniversitesi'nin deneyimiyle büyüyen kolej, Metaverse uygulamalarının sadece eğitim sektöründe değil, tüm bilgi ve deneyim aktarım süreçlerinde önemli bir yeri olduğu düşüncesiyle ‘yeni dünya' insanının başarı yolculuğunda öncü bir rol üstleniyor.

Platform 350 okul markasıyla 72 ilde, 100 bini aşkın öğrenciye ulaşarak öğretim kurumlarına ‘yeni okulculuk' konusunda rehberlik edecek bir ekosistem sunuyor. Platform, kolejin Metaverse vizyonunun gerçekleşmesinde önemli bir destekçisi olacak.