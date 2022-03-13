Gizem Özer, Hırvatistan'da

Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 12 - 24 Mart tarihleri arasında U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular arasında yer alan Gizem Özer, milli takım kafilesiyle birlikte Hırvatistan'a gitti. 63 kiloda mücadele eden Elazığ Belediyespor Kulübü boksörü Gizem, Hırvatistan'dan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Antrenörü Cemil Döndü, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, “63 kiloda ülkemizi temsil edecek olan sporcum Gizem Özer'e başarılar dilerim” dedi.

Hüseyin Kabukçu

