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Gizem, Türkiye şampiyonu oldu

Gizem, Türkiye şampiyonu oldu
Gizem, Türkiye şampiyonu oldu

Elazığ Belediyespor Boksörü Gizem Özer, İzmir’de düzenlenen Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası finalinde Zonguldaklı rakibini nakavtla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sosyal medya hesabından Gizem'i tebrik eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullları, “Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz Gizem Şampiyon. Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası final müsabakasında rakibini nakavt ederek şampiyon olan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz ve Milli Sporcumuz Gizem Özer ve antrenörü Cemil Döndü'yü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kabukçu

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