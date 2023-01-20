Gizem, Türkiye şampiyonu oldu

Sosyal medya hesabından Gizem'i tebrik eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullları, “Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz Gizem Şampiyon. Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası final müsabakasında rakibini nakavt ederek şampiyon olan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz ve Milli Sporcumuz Gizem Özer ve antrenörü Cemil Döndü'yü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kabukçu

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