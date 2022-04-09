Gizemli hayırsever 7 bakkalda 200 bin liralık veresiye borcu ödedi

Ünye'nin Saraçlı Mahallesi'nde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, mahallede bulunan 7 bakkalı tek tek gezerek veresiye defterini alarak borcunu kapattı. Gizemli hayırseverin yaptığı bu davranış esnaf ve vatandaşları sevince boğdu. Yaşanılan bu olay sonrası esnaflarda iş yerlerinin camlarına “9 Nisan 2022 tarihine kadar olan veresiye borcu herkesin kapanmıştır” yazısı astı.

Olayın şokunu halen üzerinden atamayan Saraçlı Mahallesi bakkal esnaflarından Mustafa Yavuz, “Bugün buraya bir vatandaş geldi. Daha sonra yüklü miktarda olan vatandaşların veresiye borcunu kapattı. İçeri normal bir vatandaş gibi geldi. Tüm hesabı kapatacağım ve defterleri alacağını söyledi. Daha sonra bakkalın camına 9 Nisan 2022 tarihine kadar olan veresiye borcu herkesin kapanmıştır yazısını yazdım. Tabii, borcu olan vatandaşlar da sevindi. İlk defa böyle bir olay mahallemizde başımıza geldi” dedi.

Aynı mahallede bakkal işleten esnaf Muhammet Yavuz, “Ben dükkanda olduğum sırada birisi geldi. Bana veresiye defterini olup olmadığını sordu. Ben de var olduğunu söyledim. O kişi de 'ödeme yapmamı ister misin' dedi ve ben de şaşırdım. Ben o anda şaşırdım ve 'defterdeki veresiye borçlarını kapatalım' dedi. İşler zaten durgundu. Bizim de böyle bir şeye ihtiyacımızda vardı. Benim bu olay ilk defa başıma geldi” diye konuştu.

Aynı mahallede bir başka bakkal esnafı Fatih Çakır, “Bakkalımıza birisi geldi ve veresiye defteri sordu. Ben de olduğunu söyledim. O kişi de 'eğer istersen ben bu veresiye defterini satın almak istiyorum' dedi. Ben de defterdeki yüklü olan borçları toplayıp o kişiye verdim. Çok şaşırdım. Ünye gibi bir yerde böyle bir insan çıkıyormuş dedim. Herkes şoke olmuştur. Çünkü bu kişi 15-20 tane daha bakkalı dolaşarak borçları ödeyeceğini söyledi” şeklinde konuştu.

Bir diğer bakkal esnafı Hasan Doğan, “Bir vatandaş geldi içeri. Sonra masamın üstünde duran veresiye defterini gördü ve alacağını söyledi. Ben de kendisine uzattım. Defteri aldıktan sonra hesapları topladı ve ödemesini yaptıktan sonra defterle beraber gitti. 'İsmimi asla söylemeyeceksin' diye beni uyardı. Yüklü olan borçlu vatandaşlar vardı. Ben de onları aradım. İsmi söylemeyen bir kişi tarafından hesaplarınız ödendi dedim” ifadelerini kullandı.

“30 bin lirayı tek seferde kapattı”

Gizemli hayırseverin aynı mahallede en büyük veresiye borcunu kendisine ödediğini söyleyen Özlem Kuyumcu, “Veresiye borç defterini sordu. Hesaplattı ve defteri satın alacağını söyledi. Ben de kendisine defteri verdim. Bu durumla ilk kez karşılaştığım için çok şaşırdım. 30 bin liralık bir borcun hepsini ödedi. Kendisine çok dua ve teşekkür ettik” dedi.

Aynı mahallede yaşayan bakkal esnafı Mehmet Güneş ise gizemli hayırsever kişinin yüklü veresiye borçları ödediğini söyleyerek mahallesinin adına teşekkür etti. Ödenen borçların ise yaklaşık 200 bin lira olduğu öğrenildi.

Ümit Güngör