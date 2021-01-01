‘Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı

Tüm yurtta uygulanan ve yılbaşını da kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Afyonkarahisar'da da devam ediyor. Korona virüs (Covit-19) salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 80 saat sürecek ve 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'da son bulacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentte sessizlik hakim oldu. Yeni yılın ilk günü kısıtlama gölgesinde giren Afyonkarahisar günün aydınlanması ile adeta terk edilmiş bir şehir görünümüne büründü. Kentin tarihi konakları ile ünlü Karahisar Kalesi'nin eteklerinde kurulu Yukarı Pazar ve Tacı Ahmet mahalleri boş kalırken, görüntüsü ile tarihi film setlerini aratmadı.

Vali Gökmen Çiçek'in tarihi geçmişi ve zenginliğinden dolayı her fırsatta gizemli şehir olarak adlandırdığı Afyonkarahisar kısıtlamada ki sessizliği ile adeta bu sözün hakkını verdiğini gösterdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanlarının havadan drone ile görüntülediği sessiz sokaklar ise seyrine doyumsuz manzaraların ortaya çıkardı.

Öte yandan, kentte kısıtlamanın sorunsuz bir şekilde uygulanması için polis ekipleri yoğun uğraş veriyor.

Gökten Ceylan