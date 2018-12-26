Gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda minibüs takla attı

Kaza, 12.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KB 8370 plakalı minibüsün sürücüsü seyir halindeyken gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, yol kenarında bulunan toprak birikintisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüs yan yattı. Durumu gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar minibüs içinde sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri yan yatan minibüsten sızan benzin nedeniyle topraklama çalışması yaptı.

Ufuk Kıvık