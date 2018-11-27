Gizli hayırsever mahalle camisini yeniledi

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve 30 yıl önce imeceyle yaptırılan mahalle camisinin restore edilmesi mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnunlukla karşılandı. Kütahya'dan getirilen çiniler caminin mihrap ve minberine döşenirken, iç ve dış boyaları da yenilendi. Mahalle Muhtarı Muhterem Yarar, masrafların, adını vermek istemeyen bir hayırsever tarafından karşılandığını belirterek mahallemize yakışır hale getirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Huzurlu bir ibadet mekanına kavuştuklarını anlatan İmam Ali Karaca ise, Kırtık Mahallesinin organik ürünleri ile adını duyurduğunu ifade etti.

