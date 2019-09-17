Gizli kalp tespit edilebilir

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emir Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gizli kalp olarak tabir edilen hastalığı, kişide yapılan tetkiklere rağmen herhangi bir kalp damar hastalığının saptanamaması ve ileriki dönemlerde kalp krizi geçirme durumu olarak ifade ediyoruz. Kalp hastalığının kesin tanısı anjiyografi ile kalp damarlarının değerlendirilmesi sonucunda konulur. Koroner anjiyografi ile tanı koyma gücü \% 99'dur. Bunun yanı sıra check-up mahiyetinde efor testi, eko kardiyografi ve kalp sintigrafi de tanı koymaya yardımcıdır” dedi.

Kalp için check - up yaptırılmalı

Özel Adatıp Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emir Doğan, özellikle 40 yaşının üzerinde erkek hastaların, menopozdan sonra da bayan hastaların ömrü boyunca mutlaka en az 1 kez kardiyoloji doktoruna check - up amacıyla gitmeleri gerektiğini ifade etti. Uzm. Dr. Emir Doğan, kişinin kalp rahatsızlığı geçirip geçirmediğini anlamasında bazı belirtilerin yardımcı olacağını da ifade ederek; “Çabuk yorulma, göğüste baskı, nefeste daralma, önceden yapabildiği aktiviteleri yapamama durumunda olan kişilerin kalp rahatsızlığı geçiriyor olma ihtimali vardır.” dedi.

Kalp rahatsızlıklarının nedenleri arasında en önemlisinin ve birinci sırada yer alanının stres olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Emir Doğan, diyabet ve/veya tansiyon hastalığı olanların, sigara içenlerin, kolesterol yüksekliği ve obezitesi olanların risk altında olduğunu belirterek, bu risk faktörlerinden en az 2 tanesine sahip olan kişilerin kalp ve damar hastalığı açısından yüksek riskli grupta olduğunu ifade etti.