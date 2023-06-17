Gizli tehlike şah damarı tıkanıklığı

Şah damarı tıkanıklığı erken dönemlerde semptom göstermeden ilerleyen hastalıktır. Zamanla damar sertliğine bağlı olarak darlarımızda daralma meydana geliyor. Yüksek tansiyon, sigara içmek, düzensiz beslenmek ve kolesterol yüksekliği gibi faktörler damar sertliğine sebep oluyor. Damarlarda meydana gelen bu daralma hastalığın erken dönemlerinde semptom göstermiyor. Risk faktörleri olan hastaların tarama testleri ve doktor kontrolü yaptırmaları gerekiyor. Şah damarlarında darlık derecesi ilerlediğinde geçici ve kalıcı felç durumları meydana geliyor. Baş dönmesi, denge şikayetleri, konuşma problemleri, unutkanlık, kol ve bacakta tutmama, ani işitme kaybı gibi semptomları olan hastaların doktor kontrolünden geçmesi gerekiyor.

Şah damarı hastalıkları hakkında konuşan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Uğurlucan, “Şah damarları boynumuzun sağ ve sol yanında bulunan beynimizin beslenmesi için temiz kan taşıyan atar damarlardır. Yaşımızın ilerlemesiyle birlikte vücudumuz gibi damarlarımızda yaşlanabilir. Yaşlanmanın sağlıklı bir şekilde olması gerekiyor. Şah damarlarımızdaki darlıklar zaman içerisinde gelişebilir. Damarlarımızda oluşan bu anormal daralmanın en büyük sebebi damar sertliğidir. Bu sertliğe sebep olabilecek bazı risk faktörleri vardır. Ailede kalp ve damar hastalıklarının bulunması, yüksek tansiyon, sigara içmek, şeker hastalığı, spor yapmamak, düzensiz beslenmek ve kolesterol yüksekliği bu faktörlere örnek verilebilir” dedi.

“Şah damarı darlığı sinsi bir hastalıktır”

Şah damarlarında meydana gelen darlığının erken semptom göstermediğini belirten Uğurlucan, “Şah damarlarımızdaki darlıklar önemlidir. Zaman içerisinde daralmanın artmasıyla birlikte beynimize giden kan ve oksijen miktarı azalacaktır. Şah damarların içerisinde küçük küçük pıhtılar oluşabilir. Bu pıhtılar koparak beynimizin içindeki küçük damarlara gidince tıkanıklığa sebep olabilir. Damarlardaki darlıklardan dolayı unutkanlık, ani görme kayıpları, sağ ve sol tarafta tutmama, denge kayıpları ve duyma problemleri oluşabilir. Şah damarı darlığı sinsi bir hastalıktır. Darlık erken dönemlerde semptom göstermez. Darlık derecesi ilerlediğinde geçici ve kalıcı felç durumlarında kliniğimize başvurabilirler ama iş işten geçmiş olabilir. Şah damarı darlıklarında risk faktörleri olan kişilerin tarama testleri ve doktor kontrolü yaptırmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“60 yaşına kadar erkekler kadınlara göre daha risklidir”

Hastalıkla ilgili şikayeti olan hastaların mutlaka kontrollerimi yaptırması gerektiğini dile getiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Uğurlucan, “60 yaşına kadar erkekler kadınlara göre daha risklidir. 60 yaşından sonra ise bu durum eşitlenir. Şikayeti olup hastaneye başvuru yapanların gerekli tetkikleri yapılıyor. Boyun damarlarının ultrasonografisi, tomografisi, anjiyografisi ve emar anjiyografisi yapılarak darlık derecesi belirleniyor. Herhangi bir şikayeti olmayan hastalar bile mutlaka doktor kontrollerini yaptırmalılar. 2020 ve 2022 yılları arasında tüm dünyayı etkileyen büyük pandemiden ülkemiz de geçti. Bu dönemde hastaneler covit-19 hastalarının tedavileri için kapatıldı. Sokağa çıkma yasağı uygulandı. Hastalığın yayılmaması gibi gerekli tedbirler alındı. Bu dönemde birçok konuda olduğu gibi sağlık konusunda da aksamalar yaşandı. Düzenli kontrollerimizi yaptıramadık. Baş dönmesi, denge şikayetleri, konuşma problemleri, unutkanlık, kol ve bacakta tutmama, ani işitme kaybı gibi semptomları olan hastalar vakit kaybetmeden doktor kontrollerinden geçmeliler” ifadelerini kullandı.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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