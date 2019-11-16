Gizlice eline aldığı bağlaması ile artık türkülere hayat veriyor

10 yaşında nota bilmeden bağlama çalmayı öğrenen 65 yaşındaki Sakine Turfan müziğe olan merakıyla ilgi topluyor. Küçük yaşta kaybettiği babasının ardından, “derdimi anlattığım tek arkadaşım” dediği bağlamaya olan ilgisi daha da büyüyen yaşlı kadın, Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde faaliyet gösteren Hanımlar Saz Kursu'na gelerek, hem nota öğreniyor, hem çalıyor hem de söylüyor. “Gelin Ayşe” ile başlayan müzik serüvenine Aile Merkezlerinde 100'ü aşkın eseri hem çalıp hem söyleyerek devam eden Turfan, Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde gerçekleşecek yılsonu gösterisinde de sahne alacak. İnsana dokunan her yatırımın değerli olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aile Merkezlerimiz ile Mamaklı hanım kardeşlerimizin hayatlarına dokunuyoruz, onların yaşam standartlarını değiştiriyoruz. Çalışmalarımızda Mamak'ı kültür, sanat ve eğitim alanında hak ettiği konuma kavuşturacağız” dedi.



Derdimi saza, söze anlatıyorum

Okula çok gitmek istediği halde okuyamamanın verdiği hüzünle bağlamanın tellerine dokunduğunu belirten yaşlı kadın, dokunduğu her bir telde acı, sevinç ve sevda olduğunu belirtti. Küçükken, doktor, avukat ya da sanatçı olup insanlara faydalı olmayı çok istediğinin altını çizen Turfan, “Herkes gülsün, gülümsesin istiyorum. Babamı hiç görmedim, okula gidemedim, küçük yaşta evlendim, eşimi kaybettim. Tek arkadaşım bağlama. Derdimi saza, söze anlatıyorum. Mamak Belediyesi Aile Merkezlerine gelerek, nota, bağlama düzeninde tüm beceriler ve türkülerin çalınıp söylenmesi konularında eğitimler alıyorum. Bize böyle bir imkan sundukları için Mamak Belediye Başkanımız Sn Murat Köse'ye teşekkür ediyorum” dedi.



Müzikle stres atıyorlar

Kursa katılan ev hanımlarından kimi çocukluk hayalini gerçekleştirirken, kimi de içindeki müzik aşkını bağlamanın tellerine vurarak gösteriyor. İnsanı kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman da coşturan bağlamayı çalabilmek için eğitim alan kadınlar, önce nota gibi temel eğitimleri öğreniyor. Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde faaliyet gösteren hanımlar saz kursu haftada iki gün, iki saat hizmet veriyor. Salı ve Perşembe günleri saat 12.00-14.00, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 16.00-17.00 arası hizmet veriyor.

Neşra Durmaz