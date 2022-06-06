GKN Kargo, Perakende Günleri'nde yer aldı

Perakende Günleri, sektörünün geleceğine yön veren pek çok yerli ve yabancı konuşmacıyı misafir etti. Bu yıl 21.si düzenlenen etkinlikte perakende sektörü, alt sektörleri ve hizmet verenleri ile bir araya getirdi.

“Hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz”

Perakende Günleri'nde katılımcı misafirlerini ağırlayan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, yoğun ilgi dolayısıyla memnun olduklarını belirtti. Akyürek “İki gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan, bizlerle tanışan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Dostları, müşterileri ve ülkemiz ile birlikte büyümeye devam edeceğiz'' sözlerini kullandı.

Her yıl İstanbul'da büyük bir katılım ile gerçekleşen, yerli ve yabancı basının ilgiyle takip ettiği Perakende Günleri'ne önem verdiklerini belirten Akyürek, etkinlik süresince konferansları ve seminerleri ekip olarak dikkatle takip ettiklerini belirtirken konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘'GKN Kargo olarak birçok markayla toplantı ve iş birliklerini gerçekleştiriyor olacağız. Yatırımlarımızı, güvenilir ve hızlı kargo sürecimizi katılımcılara anlatacağız” dedi.

“Dijital çağa en hızlı uyum sağlayan kargo şirketiyiz”

Bu yıl Perakende Günleri Fuarı 'Dijital Dönüşüm' ana temasıyla düzenlendi. Dijital dönüşüm konusunda yatırımlarını sürdürmeye devam ettiklerini belirten Akyürek, ‘'İçerisinde bulunduğumuz dijital çağa en hızlı şekilde uyum sağlayan kargo şirketi olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'nin en yenilikçi kargo şirketi olarak dijital dönüşüm bizim için çok değerli. Yatırımlarımızı ve vizyon hedeflerimizi bu doğrultuda gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz'' diyerek sözlerini noktaladı.