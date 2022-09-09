GKN Kargo'da üst düzey atama

Kargo sektörünün önemli şirketleri arasında yer alan GKN Kargo, sektördeki çalışmalarını sürdürüyor. ‘Yüzde yüz teslimat, yüzde yüz müşteri memnuniyeti' ilkesi ile hareket eden şirket, son olarak kargo ve lojistik sektörünün tecrübeli ismi Alpay Maden'i Genel Müdür ile kadrosuna kattı. Uzun yıllardır kargo ve lojistik sektörünün köklü firmalarında görev alan Alpay Maden kariyerine GKN Kargo Genel Müdürü olarak devam edecek.

“Şirketimizi hak ettiği yere taşıyacağız”

Atama sonrası açıklama yapan Alpay Maden, “Bugün yeni bir ay ve benim için de yeni bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde tüm bilgi birikimimizi GKN Kargo'nun büyümesi, gelişmesi ve kargo sektöründe hak ettiği yeri alması için çaba sarf edeceğiz. Bu güveni bize verdiği için başta Yönetim Kurulu Başkanımız Gökhan Akyürek olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim” dedi.