İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GKRY yurt dışından gelen öğrencilerini ülkeye almadı

GKRY yurt dışından gelen öğrencilerini ülkeye almadı
GKRY yurt dışından gelen öğrencilerini ülkeye almadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen 30 Rum öğrenciyi sağlık raporları olmadığı gerekçesiyle ülkeye kabul etmedi.

GKRY Bakanlar Kurulu tarafından korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında sağlık raporu olmayan Kıbrıs Rum vatandaşlarının Rum kesimine giremeyecekleri açıklanmıştı. Akşam saatlerinde İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen ve 30 Rum öğrenciyi taşıyan uçağın Larnaka Havaalanı'na inişi sonrası Rum öğrencilerin belgeleri olmadığı gerekçesi ile yeniden İngiltere'ye gönderilmesi kararı alındı. Öğrencilerin aileleri olaya tepki gösterince havaalanında gerginlik yaşandı. Rum polisinin işlemlerinin ardından uçağın yeniden İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor.

Emir Abdurrahman Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.