İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GKRY'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3'e yükseldi

GKRY'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3'e yükseldi
GKRY'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3'e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ölü ve vaka sayıları artıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis Facebbok hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Anastasiadis, "Bugün salgın sonucu 2 hemşehrimizi daha kaybettik. Bu savaşı kazanmak için evlerinizde kalın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rum yetkililer 8 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 124'e ulaştığını ifade etti.

Emir Abdurrahman Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.