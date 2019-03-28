‘Global Gelişim Programı' ile geleceğin yöneticileri yetiştiriliyor

Siemens AG Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) tarafından hayata geçirilen, çalışanların profesyonel, kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Global Gelişim Programı'nın (GDP@SCM) en son toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı, 17-22 Mart tarihleri arasında Siemens Türkiye ev sahipliğinde Wyhdham Grand Kalamış Marina Hotel'de gerçekleşti. Global Gelişim Programı kapsamında, Siemens İK yöneticileriyle birlikte 11 farklı Siemens ülkesinden gelen 30 genç yetenek; beş gün boyunca proje çalışmaları, takım aktiviteleri, saha ziyareti gerçekleştirdi ve kişisel gelişim konularında eğitim aldı. Böylece katılımcılar profesyonel gelişimlerine katkı sunacak bir kültürlerarası deneyim kazandı.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis ve Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Bölüm Direktörü Tuğrul Günal da programa katılarak genç yeteneklerle tanıştı ve Siemens Türkiye'deki uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Katılımcılar, program kapsamında Gebze'de bulunan Siemens Türkiye Entegre Üretim Tesisleri'ni de ziyaret etme imkanı buldular.

Global Gelişim Programı (GDP@SCM)

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi tarafından düzenlenen Global Gelişim Programı GDP@SCM, Siemens bünyesindeki Tedarik Zinciri Yönetimi profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. 24 aylık bir süreci kapsayan programda, katılımcıların profesyonel, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Tedarik zinciri yönetimine dair en iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı ve projelerin gerçekleştirildiği programda, dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen katılımcılar yeni konseptleri, fikirleri ve yöntemleri paylaşarak profesyonel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar.