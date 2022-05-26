'Global Lighthouse Network'üne seçilen STAR Rafineri Davos'ta ödülünü aldı

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Endüstri 4.0 teknolojilerini üretimde en iyi kullanan tesisleri kabul ettiği ‘Global Lighthouse Network'üne giren STAR Rafineri, Davos'ta gerçekleşen törenle ödülünü aldı. ‘Geleceğin Fabrikaları' ligine seçilen STAR Rafineri'nin dünyada bu ödülü alan ilk rafineri olduğu açıklandı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Mikayil Jabbarov, düzenlenen ödül töreninde 2020 yılında da Petkim'in seçildiği, Endüstri 4.0 teknolojilerini en iyi kullanan tesislerin kabul edildiği Global Lighthouse Network'te yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Davos'ta düzenlenen ödül töreninde konuşan Jabbarov, ''SOCAR'ın Türkiye'deki grup şirketlerinden Petkim'in ardından STAR Rafineri'nin de bu ödüle layık görülmesinden dolayı çok gururluyuz. Şirketimizin temel amacı değişen dünyaya uyum sağlamakla birlikte bu değişimlere öncülük etmek. Kurumsal stratejimizin Dünya Ekonomik Forumu ve Global Lighthouse Network ile uyumlu olmasından memnuniyet duyuyoruz'' dedi.

İleri teknoloji uygulayan şirketler seçiliyor

SOCAR'ın, ‘Yeşil Enerji'ye geçiş ve ileri teknolojilerin uygulanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirten Mikayil Jabbarov, ''Şirketin, gelecekte farklı ülkelerdeki diğer tesisleriyle de yüksek standartları karşılayarak Global Lighthouse Network'üne dahil olacağına inanıyorum'' diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, dünyada yenilikçi dijital uygulamalar standardı konusunda şirketler için karşılaştırma ölçütlerini oluşturan Global Lighthouse Network, Endüstri 4.0 teknolojilerini süreçlerine en iyi uygulayan şirketlerden oluşan saygın bir platform. SOCAR'ın Türkiye'deki grup şirketlerinden önce Petkim ardından STAR Rafineri, sahada yapılan incelemeler ve jürinin değerlendirmeleri sonucunda bu lige girmeye hak kazandı.