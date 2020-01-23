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Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu

Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu
Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu

İspanya'da etkili olan ve Fransa'nın güneyine ilerleyen Gloria fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu - Tıkla İzle

İspanya'da etkili olan ve 8 kişinin ölümüne yol açan Gloria fırtınası Fransa'nın güneybatısına ilerledi. Pyrenees-Orientales ve Aude bölgelerinde 3 günde 3 aylık yağmur yağması sonucu caddeler sular altında kaldı. Bölgelerde kırmızı alarm verilirken hafta boyu etkili olacak fırtına nedeniyle yaşanabilecek sel felaketine karşı sahil ve kanal çevrelerinde önlem alındı.

Nehirlerde taşkınlar meydana gelmesi nedeniyle yetkililer halkı tedbirli olmaya çağırdı. Bölgede görevlendirilen 350 itfaiye erinin alarmda olduğu ve nehirdeki su seviyelerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtildi.

Özlem Kaplan
 

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