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Gluten Alerjisi Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Gluten Alerjisi Belirtileri Nedenleri Tedavisi
Gluten Alerjisi Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Gluten, ekmek gibi tahılların hamur yapımı sırasında hamurun birbirine yapışmasını tutmasını ve kabarmasını sağlayan yapışkan, ağsı proteine verilen isimdir. Gluten ekmek, makarna, kurabiye gibi pek çok besinde bulunan bir maddedir. Gluten alerjisi ise bu besinleri tüketen kişilerde meydana gelen alerjik belirtilere denir. Gluten alerjisi belirtileri arasında midede şişkinlik, ishal, kabızlık, karın ağrısı, aşırı gaz sancısı, kronik halsizlik gibi belirtiler yer alır

Gluten, vücudun giüteni sindiremediği tıbbi durum olan çölyak hastalığının diğer adıdır. Gluten alerjisinde vücudun bağışıklık sistemi giüteni “tehlikeli” olarak görmeye başlar ve yok etmeye çalışır. Bu durum, karın ağrısı, sindirim rahatsızlığı, ishal ve yanında diğer belirtilerle ince bağırsakta iltihaplanmaya neden olur.

Gluten İçeren Yiyecekler Listesi

-Pasta, kek ve turta-

-Ekmek, pide ve lavaş

-Makama, erişte

-Buğday unu, buğday nişastası, kahverengi un

-Çavdar, arpa.

-Kahvaltılık gevrek

-Kurabiye, bisküvi ve kraker

-Paketlenmiş patates kızartması ve cipsler
-Bulgur, kepek, irmik

-Et suyu, işlenmiş et

-Soslu kuru yemişler

-Hazır satılan baharat karışımları

-Sirke (tam damıtılmış sirkeler gluten içermez)
-Sakız, şeker

-Soya sosu, salata sosları

Bu makalemizde Gluten Alerjisi Belirtileri Nedenleri Tedavisi gibi yöntemlere yer verdik.

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Kaynak: mavikadin

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