Gluten, vücudun giüteni sindiremediği tıbbi durum olan çölyak hastalığının diğer adıdır. Gluten alerjisinde vücudun bağışıklık sistemi giüteni “tehlikeli” olarak görmeye başlar ve yok etmeye çalışır. Bu durum, karın ağrısı, sindirim rahatsızlığı, ishal ve yanında diğer belirtilerle ince bağırsakta iltihaplanmaya neden olur.

Gluten İçeren Yiyecekler Listesi

-Pasta, kek ve turta-

-Ekmek, pide ve lavaş

-Makama, erişte

-Buğday unu, buğday nişastası, kahverengi un

-Çavdar, arpa.

-Kahvaltılık gevrek

-Kurabiye, bisküvi ve kraker

-Paketlenmiş patates kızartması ve cipsler

-Bulgur, kepek, irmik

-Et suyu, işlenmiş et

-Soslu kuru yemişler

-Hazır satılan baharat karışımları

-Sirke (tam damıtılmış sirkeler gluten içermez)

-Sakız, şeker

-Soya sosu, salata sosları

Bu makalemizde Gluten Alerjisi Belirtileri Nedenleri Tedavisi gibi yöntemlere yer verdik.

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Kaynak: mavikadin