GMG Kastamonuspor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Türkiye Kupası hazırlıklarını tamamlayan GMG Kastamonuspor, bugün uçakla İstanbul'a hareket etti. Kastamonu'dan ayrılmadan basın toplantısı düzenleyen GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, 19 Ekim Çarşamba günü Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için gururlu olduklarını söyledi.

“Galatasaray ile karşılaşacağımızdan mutluyuz ve heyecanlıyız”

Kastamonu'nun ve GMG Kastamonuspor'un tanıtımı açısından çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Akpunar, “Bunun için mutluyuz ve heyecanlıyız” dedi.

Belirli bir oyun sistemlerinin olduğunu ve bunu sahada uygulamak istediklerini ifade eden Akpunar, “Maçta rotasyonumuz olacak. Çünkü bir taraftan lig de devam ediyor. Çok ciddi bir maç temposundan çıktık. Pazar-Çarşamba şeklinde arka arkaya maçlar oynadık. Özellikle bu maçta genç, hedefi olan 5-6 oyuncuma görev vermeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Genç isimler için karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Akpunar, “Bu maçla ilgili beklentim, takımdaki genç oyuncuların hedeflerini ve potansiyelini ön plana çıkarmak olacak. Futbol kamuoyunun gözü önünde bir maça çıkacağız. Bu oyuncularımız için de bir fırsat olarak görüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu

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