İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göbeklitepe, İsveçlilere tanıtıldı

Göbeklitepe, İsveçlilere tanıtıldı
Göbeklitepe, İsveçlilere tanıtıldı

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen konferansta İsveçli tarih meraklılarına tanıtıldı.

Dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen konferansta tanıtıldı. Göbeklitepe'nin tanıtımını İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Necmi Karul yaptı. Akdeniz Müzesi'nde düzenlenen konferansa Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Türkiye'nin Stockholm Maslahatgüzarı Öznur Özkan ile çok sayıda İsveçli katıldı.
Öte yandan tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe, National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi.

2019 yılı 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmişti. Şanlıurfa'da bulunan ve geçtiğimiz yıl 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan Göbeklitepe, arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Metin Altınışık

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.