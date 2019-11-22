Göbeklitepe, İsveçlilere tanıtıldı

Dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen konferansta tanıtıldı. Göbeklitepe'nin tanıtımını İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Necmi Karul yaptı. Akdeniz Müzesi'nde düzenlenen konferansa Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Türkiye'nin Stockholm Maslahatgüzarı Öznur Özkan ile çok sayıda İsveçli katıldı.

Öte yandan tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe, National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi.

2019 yılı 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmişti. Şanlıurfa'da bulunan ve geçtiğimiz yıl 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan Göbeklitepe, arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Metin Altınışık