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Göbeklitepe 'Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler' listesinde

Göbeklitepe 'Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler' listesinde
Göbeklitepe 'Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler' listesinde

Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, 2020 yılında "Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları” listesine Göbeklitepe’yi de seçti.

National Geographic Traveler dergisinin 17 kişiden oluşan uluslararası editoryal ekibi tarafından hazırlanan 25 maddelik listede ‘Kültür' kategorisinde Türkiye'den Göbeklitepe yer aldı. Okuyuculara yeni yılda yeni tecrübeler sunacak küresel bir seyahat kılavuzu oluşturmak üzere liste, kültürel etkileşim, toplum yararı, coğrafi ve tematik farklılık, sürdürülebilirlik ve değer ilkeleri gözetilerek hazırlandı. National Geographic Traveler dergisinin hazırladığı listede ‘Kültür', ‘Şehir', ‘Doğa' ve ‘Macera' olmak üzere 4 kategori yer aldı. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin anlatıldığı yazıda, bu arkeolojik alanın keşfinin insanlık tarihini değiştirecek bulgular sağladığı belirtildi. Yaklaşık 11 bin 600 yıl önce oluşturulan anıtsal kireçtaşı sütunlarının ilk medeniyetlerin beşiği olan “Bereketli Hilal”in kuzey ucunda ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer aldığı vurgulandı.
Dünyanın dört bir yanından tarihi ve kültürel mirasların yer aldığı listeye https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-trips-2020/ adresinden ulaşılabiliyor.

Emin Kuvat
 

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