Göç İdaresinden 'kaçak göçmenler sokaklara salındı' iddialarına yalanlama



İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yeniden dolaşıma sokulan 'Yüzlerce kaçak göçmen Gaziosmanpaşa'da sokağa salındı' iddialarını içeren görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Eski paylaşımların yeniymiş gibi sorumsuzca dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada, “İstanbul'da 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısının ardından sosyal medya hesaplarından ve basın-yayın kuruluşu görünümlü sitelerden dezenformasyona da başvurularak, gündemi saptıracak yalan haberlerin aceleyle yayılmak istendiğini görüyoruz. Emniyet Teşkilatımızın olayı aydınlatmasının hızı ve netliğiyle, PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan bu eylemin uluslararası destekçileri, terör örgütü ve terör örgütüyle ilişki içerisinde legal alan uzantılarını tedirgin ettiğini, bu nedenle konunun göç yönetimi ve güvenlik alanına çekilerek büyük resmin çarpıtılmak istendiğini de değerlendirmekteyiz. Terör saldırısının öncesi ve sonrasına ilişkin süreçler netlik kazanıp sorumlular ortaya çıktıkça, kamuoyunda infial uyandırmak ve gündemi değiştirmek üzere yurt içi ve yurt dışındaki sosyal medya hesapları ve yalanın arkasına sığınan siber alan işbirlikçileri tarafından, 'Tırlarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa salındığı' iddiasını içeren eski paylaşımların sanki yeniymiş gibi sorumsuzca yeniden dolaşıma sokulduğu görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Mevzubahis görüntülerin iki ay öncesine ait olduğu açık kaynaklardan bilinmektedir”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Mevzubahis görüntülerin iki ay öncesine ait olduğu açık kaynaklardan bilinmektedir. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden 26 Eylül 2022 tarihinde yapılan basın açıklamasında, görüntülerde yer alan düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da yakalandığı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği duyurulmuştur. Buna karşın, hain saldırının ardından söz konusu görüntülerin yeniden dolaşıma alınmasının amacının ve niyetinin takdirini kamuoyunun vicdanına ve bilgisine sunuyoruz. Bununla birlikte terör saldırısı sonrasındaki süreçlerde uluslararası yayın kuruluşlarıyla beraber siber alan işbirlikçileri tarafından da kamuoyuna Türkiye'ye ilişkin dezenformasyon ve yalan içerikler üretilerek, ülkemize zarar vermek için ortak noktada buluştukları anlaşılmaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak Göç Yönetimini her geçen gün daha iyi bir şekilde, dünyaya örnek teşkil edecek bir motivasyonla yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da ülkemize karşı birleşen kötü niyetli kesimlerin göç olgusunu ve göç yönetimini söylem merkezlerine taşıyarak her alanda olduğu gibi göç yönetiminde de Türkiye'nin önünü kesmek istediklerinin farkındayız. Ülke olarak derin bir üzüntü yaşadığımız bu günlerde provokatif paylaşım ve haber yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağının bilinmesini isteriz."

Mehmet Kalay



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