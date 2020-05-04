Göç yolunda akıntıya karşı yüzen balıklar, şelaleyi sıçrayarak aşıyor

Elbistan'daki akarsularda yaşayan sazan, ağca balık başta olmak üzere diğer birkaç tür balık, yumurtlama dönemine girdi. Ceyhan Nehri'nden Söğütlü Çayı'na giren balıklar, yumurtalarını bırakmak için çayın yukarı kesimlerindeki nispeten durgun ve daha sıcak suların olduğu noktaya kadar akıntının tersi yönünde kilometrelerce yol kat ediyor.

Balıkların tersine göçleri sırasında aşmaları gereken en önemli engel ise Tepebaşı köprüsü civarındaki şelale. Balıkların yolculuğunu kolaylaştırmak için yapılan geçide ulaşan balıklar, suyun debisi nedeniyle oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki 2 ayrı şelaleyi geçmek için adeta uçuyor. Boyutları daha küçük balıklar ise geçidin diğer tarafındaki debinin daha düşük ve sığ olduğu bölgeyi tercih ediyor. Balıkların göç yolculuğu sırasında akıntının tersine oluşturdukları bu görsel şölen vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Karınları yumurta dolu olan balıkları avlamak isteyenlere karşı da Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekiplerince sürekli kontroller yapılıyor. Göç yolculuğunun başladığını öğrenen kaçak avcılar, yasak av malzemeleri ile kurdukları tuzaklarla balıkları yakalamaya çalışıyor. Ekipler, avın kesinlikle yasak olduğu bölgede yasa dışı olarak avlananlara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapıyor.

Murat Sürücü

