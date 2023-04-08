Göç yolundaki leylekler ilk kez İskenderun'da konakladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Hatay, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor. İlkbaharda bölgeden geçişleri devam eden leylekler, ilk kez İskenderun ilçesinde sürü halinde konaklarken görüntülendi. İlçenin Düğün Yurdu Mahallesi'nde bulunan tarım arazileri bölgesinde konaklayan leylek sürülerinin bu davranışlarının sebebinin depremle değişen çevre faktörleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Bu tür olayların Covid ve deprem dönemlerinde görüldüğünün tespit edildiğine dikkat çeken İskenderun Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdulla Sakallı, depremlerle birlikte insan popülasyonunun azalmasına bağlı etkenlerle kuşların bu bölgede konaklamaya başladıklarına vurgu yaptı. Doç. Dr. Sakallı, “Hatay bölgesi büyük bir göç yolunun üzerinde. Göçmen kuşlar sıcak hava sirkülasyonunu takip ederek yol alırlar. Depremde yüksek binaların yıkılması, insan popülasyonun azalması ve buna bağlı olarak buradaki enerji kullanımının azalması havadaki rüzgarda basınç değişimine neden oldu. Bölgedeki mikro rüzgarların yönü de değişti. Bunda depremin ve doğal olayların etkisi var” dedi.

Ahmet Seher



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