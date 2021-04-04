Göç yolundaki leylekler Sındırgı'da mola verdi

Belediye binası üzerindeki leylek yuvası ile Türkiye'de tek olan Sındırgı ilçesinde 40'a yakın leylek yuvası bulunuyor. Bunun yanında şehir her yıl göç eden leylekleri de ağırlıyor.

Sındırgı'nın simgesi haline gelen “Sağdıç” leylek geçtiğimiz günlerde belediye binasındaki yuvasına geldi. Havaların ısınmasına aldanarak göç yapan leylekler de Yaylabayır bölgesindeki soğuk dalga ve havadaki duman sebebiyle Küçükbükü ovasında konakladı. Avcılar kulübü ve belediye leyleklerin zarar görmemesi adına bölgede kontrolde bulundu.

Leylekler gelmeden önce de Sındırgı'da bulunan leylek yuvalarının bakımı Sındırgı Belediyesi ve leylekçi profesör olan Prof. Dr. Mehmet Sıkı tarafından yapıldı.

Murat Seyman

