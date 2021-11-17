Göçe hazırlanan flamingolardan görsel şölen

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü havzası, çok sayıda türden binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Havzanın en önemli sulak alanlarından Erciş Çelebibağı ve Erçek sulak alanlarında ilkbahardan bu yana konaklayan flamingolar, gölde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Göç yolculuğu ekim ayından itibaren başlayan flamingolar havadan drone ile görüntülendi. Binlerce flamingoya her yıl ev sahipliği yapan Özalp ilçesindeki Akgöl ile Saray ilçesindeki Tuz Gölü'nün tamamen kuruması, havzadaki sulak alanlardaki seviyenin düşmesi ve Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilmeyle yaşam alanları daralan kuşlar, bu sene daha çok akarsularla gölün buluştuğu Gölağzı ve Çelebibağı sulak alanlarını mesken edindi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Van Gölü havzasında yaşayan flamingolar, yaz mevsiminde baharın gelmesi ile beraber haber getirmişlerdi. Biz o zaman yaptığımız araştırmalarda bu sene havaların geç ısınmasına bağlı olarak biraz geç gelmişlerdi. Ama havaların ısınması ile Van Gölü etrafındaki her alanda flamingoları görmek mümkün oldu. Eskiden görünen yerlerde yoğunluğu arttı ama hiç görülmemiş olan yerlerde de artık flamingoları görmek mümkün oldu. Bunun sebebi de kuraklığa bağlı olarak alanların sıvılaşması. Etraftaki Akgöl gibi göllerin kurumasına bağlı olarak buranın popülasyonu arttı. Erçek Gölü'nün sığ olması ve yavaş yavaş çekilmesine bağlı olarak bu sene göç sezonuna kadar flamingolar burada rahat bir şekilde beslenmesini yapıp göçünü tamamlayacaklar. Flamingolar buraya gelirken nasıl güvenli bir şekilde gelmişse, güvenli bir şekilde de buradan ayrılacaklar. Memnun olurlarsa gelecek sene tekrar daha çok sayıda buraya gelecekler. Eğer doğayı korursak doğadaki bütün canlılar bizi ziyaret etmeye gelirler” dedi.



Şükrü Akyüz

