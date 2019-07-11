Göçerlerin zorlu yayla yaşamı

17 yıldır Batman'dan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı Nemrut Dağı eteklerindeki Serinbayır ve Taşharman köyü yaylalarına gelen Genç ailesi, kışın Batman'daki köylerinde, yaz mevsiminde ise Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalarda göçerlik ve küçükbaş hayvan besiciliği yaparak yaşamlarını sürdürüyor. Her yıl haziran ayının başından eylül ayı sonuna kadar çadır kurdukları yaylada besicilik yapan göçerler, yaptıkları peynirleri mandıracılara satarak geçimlerini sağlıyor. Yaylalara çıkar çıkmaz ilk iş olarak koyun ve keçileri yünlerinden temizlemek ve daha sağlıklı verim alabilmek için kırkma işlemi yapan göçerler, günde 250 koyun ve keçi kırkıyor.

“17 yıldır bu yaylada hayvancılık yapıyoruz”

Göçebe hayat şartlarının çok zor olmasına rağmen tek geçim kaynakları olan bu işi yürütmek durumunda kaldıklarını belirten göçerlerden Resul Genç, “Batman'dan buraya geliyoruz. Nemrut Dağı eteklerinde Serinbayır ve Taşharman köylerinin yaylasını birlikte tutup burada hayvanlarımızı otlatıyoruz. Biz 17 yıldır bu yaylaya geliyoruz. İşimiz budur, göçerlik yapıyoruz. Bu sene de kırkma işine başladık. Günde yaklaşık 250 koyun kırkıyoruz. Hava sıcak, koyunların serinlemesi için kırkıyoruz. Burada peynir yapıp satıyoruz. Bazen de Bitlis'e götürüp satıyoruz. Geçimimizi sağlamak için bu işi yapıyoruz” dedi.

Mikail Genç isimli göçer de Batman'dan geldiklerini belirterek, “Göçerlik yapıyoruz. Şu anda koyunların kırkma zamanıdır. Her sene olduğu gibi aynı bu zamanlarda koyunları kırkıyoruz. Serinbayır ve Taşharman köylerinin yaylalarını tutmuşuz. 17 senedir buralara geliyoruz. Burada peynir yapıyoruz. Çok güzel yağlı peynir yapıyoruz. Bu sene peynirin kilo fiyatı iyi gidiyor. Bizim işimiz budur, bu işi yapıyoruz” diye konuştu.

Özkan Olcay

