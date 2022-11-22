Göçmen ailenin harabe haldeki evini yenileyerek umut oldu

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Camii İmamı Soner Şahin, 2 odalı evde 8 kişi yaşayan Afgan aileye umut oldu. Odunpazarı İlçesinin Erenköy mahallesinde atıl haldeki bir dairede yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli uzatan Şahin, daireye tadilat yaptırarak destekte bulundu. Aile ilk geldiğinde battaniyelerinin bile olmadığını dile getiren Şahin, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sobalarını da tedarik etti.

“İlk geldiklerinde üzerlerine örtecek bir battaniyeleri bile yoktu”

Yaklaşık 3 senedir ihtiyaç sahibi ailelere yardım eden Şahin, göçmen ailenin birçok temel ihtiyacını çevreden de aldığı destekler ile karşıladı. Evin ilk halinin yaşanılması neredeyse imkânsız durumda olduğunu belirten Şahin, “Yaklaşık 3 senedir ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Bu aile de 8 kişilik bir aile. Ülkelerinden gelip ülkemize sığınmışlar. Geldiklerinde hiç bir şeyleri yoktu. Bu evi ilk tuttuklarında ise yaşanacak bir halde değildi. Harabe haldeydi. Sonra bu evin iç tadilatı, alçısı, boyası yapıldı. Ondan sonra ailelerimizin halılarından tutun, bütün eşyalarını yarım severlerin destekleriyle döşedik. Havalar soğumaya başlayınca sobalarını da tedarik ettik. İlk geldiklerinde üzerlerine örtecek bir battaniyeleri bile yoktu. Çocuklarımız okullarına başladılar. Defter, çanta, bot gibi okul ihtiyaçlarını, kışlık giyecek ihtiyaçlarını karşıladık. Tabi ki de çok güler yüzle karşıladılar bizi. Biz Allah'ın izniyle elimizden gelen her şeyi yapınca çok sevindiler” diye konuştu.

Erhan Can - Güvenç Açaroğlu

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