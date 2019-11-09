İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göçmen botu battı: 1 kayıp

Göçmen botu battı: 1 kayıp
Göçmen botu battı: 1 kayıp

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden lastik bot ile Yunanistan’ı Kos adasına yasa dışı yollardan kaçarken bindikleri botun batması sonucu botta bulunan 7 kişiden birisinin kayıp olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akyarlar koyundan lastik bota binen 7 kişi Hüseyin burnu açıklarında bindikleri lastik botun su alması sonucu battı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenliğe ait iki bot olay yerine sevk edildi.

Lastik bottaki 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve dalgıç timi yönlendirildi. Kayıp bir düzensiz göçmenin arama çalışmaları helikopter ve dalgıç timi tarafından sürdürülüyor.

Eren Ayhan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.