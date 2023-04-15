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Göçmen kaçakçılardan gazetecilere, "Terörist mi çekiyorsunuz" tepkisi

Göçmen kaçakçılardan gazetecilere,
Göçmen kaçakçılardan gazetecilere, "Terörist mi çekiyorsunuz" tepkisi

Antalya’da akşam saatlerinde sürat teknesi ile 29 Suriye uyruklu göçmeni ülke dışına çıkartmak isteyen 3 kişi kovalamacanın ardından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ‘Terörist mi çekiyorsunuz?’ dedi.

Göçmen kaçakçılardan gazetecilere, "Terörist mi çekiyorsunuz" tepkisi - Tıkla İzle

Olay, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, deniz yoluyla ülkeyi terk etmek isteyen 29 Suriye uyruklu göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenleri yasadışı yollarla yurtdışına çıkarmak isteyen 3 şahıs ise sürat teknesi ile kaçtı. Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube ekipleri ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle şüpheliler Serik ilçesinde olayda kullandıkları sürat teknesi ile birlikte yakalandı. Yakalanan B.A, F.Ö, H.S, isimli organizatörler gözaltına alındı. 29 göçmenin işlemlerinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli yüzlerini kapatması dikkatlerden kaçmazken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ‘Terörist mi çekiyorsunuz?' diye bağırarak savunmaya çalışmaları pes dedirtti.

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