Göçmen kaçakçılarını korona da durduramadı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 aylık teknik takip neticesinde, ülkeye kaçak yollardan giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin para karşılığında organizatörlerce Ankara ve İstanbul'a götürüldükleri anlaşıldı. Bu kapsamda Adana'da 52 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatları doğrultusunda organizatörlere yönelik Adana merkezli 4 ayrı ilde 8 farklı adrese operasyon yapıldı. Adana'da 2, Konya'da 2, Şanlıurfa'da 1, Hatay'da 1 olmak üzere toplam 6 organizatör gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.