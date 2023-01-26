Göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri dün gece saatlerinde Gümbet Mahallesi dolgu alanı mevkiinde I.B., B.B. ve yabancı ülke uyruklu R.K.'nın yasa dışı yollarla Yunan adalarına göçmen taşıyacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan 3 göçmen kaçakçısı, 17 düzensiz göçmen ile birlikte kaçmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 17 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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