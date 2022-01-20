Göçmen kaçakçılığına darbe: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından Ankara'da meydana gelen göçmen kaçakçılığı suçları ile ilgili yapılan uzun süreli takipler sonucunda, 18 Ocak 2022 tarihinde Ankara ve Kırıkkale illerinde yapılan planlı operasyon neticesinde soruşturma kapsamında şüpheli durumda bulunan 20 şüpheliden Ş.A, H.E.S, B.D, B.D, S.K, A.Z, K.Y, U.A, Y.K, B.B, B.A, T.D, T.S.K, V.E, Ç.A, R.S, E.S, R.Z, İ.Y, O.Y isimli toplam 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelininse soruşturma kapsamında halen tutuklu bulundukları anlaşıldı.

Şube müdürlüğü, uzun süreli teknik ve fiziki takip neticesinde Orta Doğu ülkelerinden kaçan düzensiz göçmenlerin yasal olmayan yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı, organizatörler tarafından Ankara'ya getirildikleri, getirilen düzensiz göçmenlerin bir kısmının batı illerine bir kısmının ise Avrupa ülkelerine gönderildikleri, doğu illerinde bulunan organizatörlerin şehirlerarası otobüsler ile düzensiz göçmen göndermeleri halinde ise AŞTİ'de çalışan soruşturma şüphelilerinin devreye girerek şahısları karşılayıp batı illerine göndermek üzere şehirlerarası otobüs veya binek araç ayarladıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin polis kontrollerinden kurtulmak için öncü araç kullandıkları, daha fazla para kazanmak amacıyla 16 yolcu kapasiteli minibüslere yolcu kapasitesinin iki katından fazla yolcu, bazı zamanlarda ise düzensiz göçmenleri kömürlük, ahır gibi yerlerde bir süre barındırdıktan sonra yola çıktıkları, kişi başı bin ila bin 500 dolar arasında para ödedikleri belirlenirken şüphelilerin hesaplarına 5 aylık sürede yatan para miktarının 6 milyon 58 bin 968 lira olduğu açıklandı. Şüphelilerden bir kişinin bir kurumda ambulans şoförü olduğu, diğer şüphelilerin ise turizm firması sahibi, otogar çalışanı, taksi şoförü, servis şoförlüğü vb işlerde çalıştıkları bildirildi.

Soruşturma başlangıcından bu tarihe kadar Ankara, Kocaeli ve Kırıkkale illerinde yapılan 18 ayrı ayrı yakalamada toplam 350 düzensiz göçmen yakalanırken, bu düzensiz göçmenler ile ilgili 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve bu şüphelilerden 12 kişi tutuklandı.

Şüpheli şahısların işlemlerinin tamamlandıktan sonra 21 Ocak 2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi planlanmakta.

Huzeyfe Tarık Yaman - Ali Nargüner



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