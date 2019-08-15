Göçmen kaçakçısı 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Didim Kom Grup Amirliği Ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri takibini yaptığı bir aracı dur ihtarında bulundu. Aracı kullanan şahıs araç çalışır vaziyette kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Araçta yapılan kontrollerde, araç kasasında toplam 35 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edilerek, işlemlerinin ardından şahıslar Aydın geri gönderme merkezine teslim edildi.

Konu ile ilgili devam eden çalışmalarda organizatör olduğu tespit edilen T.A. isimli şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanarak gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan; Sahil bölgesinde Didim Kom Grup Amirliği Ekiplerince yapılan ayrı bir çalışmada bir grubun denizden kaçmaya çalıştığı esnada, bir grubun ise karada olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken organizatör olduğu tespit edilen A.I. isimli şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.