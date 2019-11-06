Göçmen olarak geldiler, organizatör oldular

Edinilen bilgiye göre; Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Çeşme Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda 157 göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmalarını organize ettikleri şüphesiyle 9 kişi yakalandı. Çeşme'de göçmen kaçakçılığı olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar uzun süredir devam ederken, yapılan araştırmalar sonucunda insan kaçakçılığı organizatörlerinin göçmenleri Çeşme'ye parça parça getirip, belirli pansiyonlara yerleştirdikleri ve uygun şartlar sağlandığında da göçmenlerin şişme botlarla yasa dışı geçişlerini sağlamaya çalıştıkları tespit edildi. Bu kapsamda 3 Kasım Cumartesi günü saat 01.00'de ortak bir operasyon düzenlendi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, KOM Çeşme Grup Amirliği, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, Domuz Çukuru'nun Sahili'nde 33 göçmen, bir adet lastik bot ve bir adet bot motoru; eski Alman Tatil Köyü Sahili'nde 45 göçmen ve bir lastik bot ile Çeşme'deki üç pansiyonun ön kısmında da 77 göçmen yakalandı. Ekipler, yakalanan göçmenlerle bağlantılı oldukları ve yasa dışı kaçışlarını organize ettikleri şüphesiyle de 1'i Türk vatandaşı, 8'i Afgan uyruklu toplam 9 organizatör zanlısını yakaladı. 116'sı Afganistan, 22'si Filistin, 5'i Irak ve 14'ü Suriye uyruklu toplam 157 göçmen, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken organizatör zanlısı Türk vatandaşı K.K. ile Afganistan uyruklu T.S., A.Y., E.D., M.H., O.Y., F.T., I.I. ve M.P. bugün Çeşme Adliyesine çıkarıldı. Zanlıların adliyedeki sorguları devam ediyor.

Muhammet İsa Atagöz