Göçmen teknesi battı! 12 kişinin cesedine ulaşıldı

Teknede bulunan göçmenlerden 31'i kurtarılırken, Sahil Güvenlik ekipleri teknede kalanları kurtarmak için dalış yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan ihbarda Turgutreis Çatalada'nın güney kesiminde su üstünde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı 3 bot olay yerine hareket etti. İlk etapta su yüzeyinde bulunan 23 Filistin, 2 Yemen, 2 Somali ve 4 Suriye uyruklu toplam 31 göçmen denizden kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Turgutreis Limanı'na getirildi.

Dalış timinin 31 metre derinlikte bulunan batan tekneye yaptığı dalışlar neticesi ilk etapta 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonrası batan tekne içinde sıkışan 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

31 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, teknede toplam 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında 7 erkek ve bir kadın ile 2 erkek ve bir kız çocuğu bulunuyor.

Bekir Tosun - Tuba Ayhan

