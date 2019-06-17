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Göçmen teknesi battı! 8 kişinin cesedine ulaşıldı

Göçmen teknesi battı! 8 kişinin cesedine ulaşıldı
Göçmen teknesi battı! 8 kişinin cesedine ulaşıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan ve aşırı yükleme nedeniyle su alarak batan teknedeki 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

Teknede bulunan göçmenlerden 31'i kurtarılırken, Sahil Güvenlik ekipleri teknede kalanları kurtarmak için dalış yaptı. 

Edinilen bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan ihbarda Turgutreis Çatalada'nın güney kesiminde su üstünde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı 3 bot olay yerine hareket etti. İlk etapta su yüzeyinde bulunan 23 Filistin, 2 Yemen, 2 Somali ve 4 Suriye uyruklu toplam 31 göçmen denizden kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Turgutreis Limanı'na getirildi. Batan teknede olduğu değerlendirilen 10-11 göçmenin çıkarılması için dalış yapan Sahil Güvenlik dalgıçları tekne içinde 8 kişinin cesedine ulaştı. Cesetlerine ulaşılanlardan 7'sinin erkek, birinin kadın olduğu belirtildi. Göçmenlerin teknenin içinde sıkıştıkları belirlenirken, teknede kalan 2 veya 3 kişinin daha bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bekir Tosun - Tuba Ayhan
 

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