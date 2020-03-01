İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göçmenler botla geçişi tercih etmedi, Edirne'ye yöneldi

Göçmenler botla geçişi tercih etmedi, Edirne'ye yöneldi
Göçmenler botla geçişi tercih etmedi, Edirne'ye yöneldi

Türkiye’nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından özelikle Edirne’de yoğunluk yaşanırken, mülteciler deniz üzerinden en yoğun geçişlerin yaşandığı İzmir’i pek tercih etmeyerek Edirne’ye yöneldi.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri artık engellememe kararının ardından binlerce göçmen Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye yöneldi. Gözler ise göçmenlerin en yoğun geçiş yaptığı Ege sahillerine ve İzmir'e çevrildi. Son iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle göçmenler deniz üzerinden geçiş yapmak istese de başarılı olamadı.

İzmir sahillerinde beklenen yoğunluk yok

Sakız Adası'nın hemen karşısında bulunan İzmir'in Çeşme ilçesinde ise beklenen yoğunluk yaşanmadı. Fırtınanın dindiği, güneşli bir havanın hakim olduğu ilçeye az sayıda göçmen geldi. Mülteciler, daha sonra ise Edirne'ye yöneldi. Zaman zaman yoğun geçişlerin olduğu Dikili ve diğer kentlerdeki manzaralar da Çeşme ile aynıydı.

Öte yandan, havanın düzelmesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme semalarında uçakla denetim yaptı. Deniz üzerinde de bir sahil güvenlik botu olası bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı. Edirne'de yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Hakan Gözalan - Aykut Yeniçağ - Muhammet İsa Atagöz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.