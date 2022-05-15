İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı

Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı
Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı

Edirne'de yabancı plakalı tur otobüsünün deposundan sesler gelmesi üzerine polis ekiplerinin kontrolünde açılan depoda 3 göçmen sıkışmış halde bulundu. Göçmenleri sıkışmış halde görenler gözlerine inanamadı.

Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Edirne'ye gelen buradan da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek Bosna Hersek'e gitmek üzere olan tur otobüsünden sesler geldiğini fark eden şoför, otobüsü durdurup polislerden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği depoyu açtığında 2'si Fas ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 3 göçmenin sıkışmış halde olduğunu gördü. Ekipler tarafından depodan çıkarılan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Otobüste yolcu olarak bulunan Volkan Özşan, “Şoför ve muavin arkadaş sesler gelmesi üzerine depoyu kontrol ettiklerinde göçmen olduğunu fark etti. Daha sonra oradan onları çıkardılar. Deponun kapağında birisinin kafası sıkışmıştı” dedi.

Panik anları yaşanınca otobüsün yanına geldiğini söyleyen Edirneli vatandaş Soydan Çaylı, “Otobüsün depo olarak kullanılan yatak bölümü var. Kendilerini oraya sıkıştırmışlar. Polis ekipleri tarafından oradan çıkarıldılar. O bölüme bir kişi girmiş olsa sıkışmazdı, ama üç kişi birden girince sıkışmışlar.” açıklamasında bulundu.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.