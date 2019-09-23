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Göçmenlere Yunan zulmü

Göçmenlere Yunan zulmü
Göçmenlere Yunan zulmü

Türkiye ile Yunanistan arasında sınır hattını oluşturan Meriç Nehri’ne atılan göçmenler, plastik mermilerle vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edildiğini, elektrikli şok cihazları ile müdahale ettiklerini ve ağır darba maruz kaldıklarını söyledi.

Yunan polisi tarafından elektrikli şokla etkisiz hale getirildikten sonra ayakları yakılan ve sopalarla öldüresiye dövülen Pakistan uyruklu 2 göçmen, Meriç Nehri'ne atıldıklarını ileri sürdü.

Sınır hattında görevli Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlık piyade birlikleri tarafından tespit edilen göçmenler, hemen koruma altına alınarak, ilk yardım müdahaleleri yapıldı. Yunan polisi tarafından iddiaya göre ayakları yakılan ve dövülerek işkence gören Pakistan uyruklu Ali Rıza'nın Uzunköprü Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Yunan zulmüne maruz kaldığını anlatmaya çalışan Ali Rıza, "Yunan polisi gözetiminde bize 4 gün boyunca işkence yaptılar. Önce sopa ve coplar ile işkence gördük. Sonra ayaklarımızı yakarak bizleri yürüyemez hale getirdiler" dedi.

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