Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu, İHA ile tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre Aytekin



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