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Göçmenlerin Avrupa hayali ‘fırtına'ya takıldı

Göçmenlerin Avrupa hayali ‘fırtına'ya takıldı
Göçmenlerin Avrupa hayali ‘fırtına'ya takıldı

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından sınır kapılarında ve sahil bölgelerinde hareketlilik yaşanırken, İzmir’de yoğun fırtına ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle mülteciler deniz üzerinden yola çıkmadı.

Türkiye, göçmenlere Avrupa kapılarını açarken yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler sınır kapılarına ve Ege sahillerine çevrildi. Göçmenler, kararın ardından Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçme hayaliyle harekete geçti.
Düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından olan İzmir'de de dün göçmen hareketliliği vardı. Yoğunluğun bazı ilçelere ve otogarlara yansıdığı görüldü.

Fırtına geçit vermedi

Öte yandan, geçişlerin zaman zaman en yoğun noktalarından biri olan Çeşme ilçesinde yoğun bir fırtına ve sağanak yağış vardı. Zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle göçmenler deniz üzerinden ilçenin karşısındaki Sakız Adası'na geçmek istese de fırtına geçit vermedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve emniyet güçleri de, yaşanabilecek olumsuzluğa karşı sabaha kadar devriye attı. Göçmenlerin, fırtına nedeniyle kara yoluyla sınır kapılarına yöneldiği öğrenildi.

Hakan Gözalan - Aykut Yeniçağ - Muhammet İsa Atagöz
 

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