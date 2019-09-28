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Göçmenlerin yardım çığlığına Sahil Güvenlik yetişti

Göçmenlerin yardım çığlığına Sahil Güvenlik yetişti
Göçmenlerin yardım çığlığına Sahil Güvenlik yetişti

Muğla Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 15 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne battı. Aralarından iki bebeğin de olduğu göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik yetişti.

Dün akşam saatlerinde Gümbet sahilinden deniz açılarak yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot birden battı. Denizden yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, açıkta can simidine tutunmuş göçmenlere rastladı. İki sahil güvenlik botu ve DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma) timi, 11'i Suriye, dördü Filistinli olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen Hasan D'yi kurtardı.
KORKULAN OLMADI

Mülteciler için canlarını dişine takan ekipler, hepsini sağ salim denizden çıkararak Sahil Güvenlik komutanlığına getirdi. İki bebek hipodermi olasılığına karşı Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü. Diğerleri de komutanlıkta sağlık kontrolünden geçirildi. Mültecilere kıyafet, battaniye ve yiyecek içecek verildi. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç idaresine teslim edileceği, organizatörün ise Bodrum Emniyet Müdürlüğüne sevk edileceği belirtil. Öte yandan yaşanan can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı, kurtarma anları nefesleri kesti.

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