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Göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor

Göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor
Göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor

Avrupa’ya gitme hayaliyle ‘umut’ yolculuğuna çıkan binlerce göçmenin zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Edirne üzerinden kimi zaman botlarla nehirden kimi zamansa dikenli tel örgüleri aşan binlerce göçmen Yunanistan’a geçti.

27 Şubat 2020 Perşembe akşam başlayan göçmen hareketliliği bugün dördüncü gününde de devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı Twitter paylaşımı ile saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu açıkladı.

Edirne'nin Yunanistan ile hem kara hem de doğal sınırı olan Meriç Nehri üzerinden kentin güney bölgelerinde geçişler aralıksız olarak devam ediyor. Binlerce göçmen çocuk, kadın ve aileler zorlu koşullara rağmen gerek botlarla nehir üzerinden gerekse, tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.

Koray Ustabaşı - Şener Urfa

 

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