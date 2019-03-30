Gofi hem kendini sevdiriyor, hem de arkadaşlarına mama alınmasını sağlıyor

Antalya'nın en işlek caddelerinden Kazım Özalp Caddesi'nde esnaflık yapan Zeynel Yılmaz, 2 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpeği ile birlikte sokak hayvanlarına mama alabilmek için bir farkındalık başlattı. Yılmaz, Gofi'nin mama kabının yan tarafından bir kutu koyarak üzerine de hem Türkçe hem de İngilizce, ‘Merhaba ben Gofi, beni sevmek 1 TL'dir. Sokakta yaşayan arkadaşlarıma mama için. Teşekkürler' yazılı bir döviz bıraktı. Yılmaz, sabahın erken saatlerinde işiyle ilgilenirken, Gofi ise dövizin olduğu yere giderek kendisini sevecek insanları bekliyor.

Gofi'yi gören vatandaşlar önce dövize bakıyor, ardından kutuya 1 lira bırakarak Gofi'yi seviyorlar. İlk gün 80 lira kazanan Gofi, kazancı 180 liraya kadar çıkarıyor. 10 senedir Antalya'da yaşadığını belirten Yılmaz, 2 yıldır Kazım Özalp Caddesi'nde esnaflık yaptığını söyledi.

“Kendi çocuğumdan ayırt etmiyorum”

Gofi'ye çok değer verdiğini ifade eden Yılmaz, “3 aylık olduğundan beri benim yanımda. Kendi çocuğumdan ayırt etmiyorum. Ben eşimden boşandığım için çocuklarımı göremiyorum. Onlar yurt dışından yaşıyorlar. Bütün çocuk sevgimi Gofi'ye ve arkadaşı Paşa'ya verdim. Paşa şuan eğitimde” diye konuştu.

“Gofi, arkadaşlarına yardım ediyor”

Gofi'nin sokak hayvanlarına yardım ettiğini dile getiren Yılmaz, “Arkadaşlarına mama parası topluyor. Ben kendi bütçeme göre yapabildiğimi yapıyorum ama istediğim kadarını yapamıyorum. Gofi'nin seveni var, maması var, yatacak yeri var ama sokak hayvanlarının yok. Geçenlerde internette izledim. Bir vatandaş böyle bir farkındalık oluşturmuş, bizde deneyelim dedik. İzlenmesi rekorlar kırdık sosyal medyada” dedi.

“Mama kapları Gofi'nin sayesinde alındı”

Geçtiğimiz günlerde 180 liraya yakın para topladıklarını kaydeden Yılmaz, “O parayla 2 çuval mama aldık. Dün yağmurluydu, 80 lira toplayabildik. Akşamları saat 21.00-22.00 arası mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Tek isteğim sokak hayvanlarının karnının doyması. Bu cadde üzerinde bakabilirsiniz ara sokaklarda, çim aralarında olan bütün mama kapları Gofi'nin sayesinde alındı” şeklinde konuştu.

Ferah Vanlı - Cem Denny Ekici