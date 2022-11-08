Göğsünden kötü huylu devasa kitle çıktı

Denizli'de yaşayan 44 yaşındaki Adem Tatık, ağrı ve göğsündeki şişlikten dolayı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde Tatık'ın göğsünde dev bir kötü huylu kitle olduğu saptandı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda 6 kilogram ağırlığında olan 29 santimlik kitle çıkarıldı. Hasta göğüs cerrahisinin yaptığı başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Eren Elyesa Polat

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