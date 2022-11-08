İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göğsünden kötü huylu devasa kitle çıktı

Göğsünden kötü huylu devasa kitle çıktı
Göğsünden kötü huylu devasa kitle çıktı

Denizli’de 44 yaşındaki hastanın göğsünde bulunan 6 kilo ağırlığındaki 29 santimetre çaplı devasa kitle, kaburgaların çıkarılıp yapay göğüsün yapılmasıyla alındı.

Denizli'de yaşayan 44 yaşındaki Adem Tatık, ağrı ve göğsündeki şişlikten dolayı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde Tatık'ın göğsünde dev bir kötü huylu kitle olduğu saptandı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda 6 kilogram ağırlığında olan 29 santimlik kitle çıkarıldı. Hasta göğüs cerrahisinin yaptığı başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Eren Elyesa Polat

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.