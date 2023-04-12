Gökalp Kasapoğlu: 'Sivasspor'u yenip önümüze yeni bir sayfa açmak istiyoruz'

Tek hedeflerinin 3 puan olduğunun altını çizen Kasapoğlu, “Giresunspor olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Süper Lig'de 11 maçtır kazanamıyoruz. Artık bu kötü gidişe bir ‘dur' dememiz gerekiyor. Bu hafta sahamızda Sivasspor'u ağırlayacağız. Bu zorlu maçın hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Sivasspor karşılaşmasını ne pahasına olursa olsun kazanıp, önümüze yeni bir sayfa açmak istiyoruz” dedi.

Kritik müsabaka öncesinde Giresunspor taraftarlarına bir çağrıda bulunan Kasapoğlu, “Sivasspor karşılaşmasında taraftar desteğine çok fazla ihtiyacımız olacak. Kalbi Giresunspor için atan herkesi pazar günkü kritik 90 dakikada desteğe bekliyoruz. 12. adamımızın desteğiyle rakibimizi yenip hem üzerimizdeki şanssızlığı kırmak hem de ilerleyen haftalara daha umutlu bakmak istiyoruz” diye konuştu.

Mesut Erdoğan



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